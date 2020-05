De teentjes van Ton (68) zijn de beste van heel Frankrijk

Hagenaar (23) opgepakt voor zware mishande­ling tijdens carnaval in pizzeria in Vlijmen

16:53 VLIJMEN - Een 23-jarige man uit Den Haag heeft zich gemeld op het politiebureau in Den Bosch. Het is de laatste van de vier verdachten die gezocht werden voor de zware mishandeling in een pizzeria in Vlijmen, waarbij tijdens carnaval een 33-jarige man ernstig gewond raakte.