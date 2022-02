De teloorgang van Haagse volkswijk: ‘Gemeente liet Schilderswijk in jaren 60 en 70 bewust verpauperen’

Gedane Zaken Hoogblonde vamp Pia was de allereer­ste BN’er; ze kwam op het nationale nieuws toen ze haar pink brak

Influencers met duizenden of miljoenen volgers, daar kijken we nu niet meer van op. Maar in de jaren 50 waren ze nog een zeldzaamheid. Weinig mensen kennen haar nog, maar de hoogblonde en kleurrijke Pia was een van de grootste sterren van de jaren 50. De eerste BN’er, toen er nog geen BN’ers bestonden.

