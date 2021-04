De terrassen mogen weer open! Vier ondernemers vertellen wat we vandaag kunnen verwachten

Horeca helemaal klaar met weekmarkt: ‘Terrassen en kramen moeten naast elkaar kunnen’

23 april Reinier Boers van restaurant Het Galjoen op het Marktplein in ’s-Gravenzande is er helemaal klaar mee: mag hij eindelijk zijn terras weer openen, zit de weekmarkt op vrijdag weer in de weg. Boers roept met klem de hulp van de gemeente in om toch nog wat van dit vermaledijde coronajaar te kunnen maken.