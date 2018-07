'De tijd aan boord is voorbij gevlogen'

Hoelang bent u weggeweest?

,,Het was een cruise van twee weken, geboekt bij VakantieXperts Naaldwijk. In zeven dagen voeren we naar de Noordkaap via mooie havens en indrukwekkende fjorden. We waren er wég van. Een paar dagen lang zaten we de hele dag op zee. Dat was verrukkelijk. We lieten ons masseren en onze nagels doen. We lazen een boek, dronken een cocktail en we schrokken ons rot als we zagen dat het alweer tijd was voor het diner. De tijd vloog voorbij."