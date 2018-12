De tijd dat er voor oud en nieuw een staat van beleg werd afgekondigd is voorbij

Laten we daar eens verandering in brengen. Het is niet te verkopen dat we wel mooie evenementen organiseren, maar niet nadenken over de manier waarop de duizenden bezoekers er in het holst van de nacht moeten komen.



Kijk dan eens naar andere steden: in Rotterdam en Londen rijden de metro's deze nacht zelfs gratis en in Amsterdam rijdt het nachtnet na 01.30 uur weer. Laat de Haagse regio een voorbeeld nemen aan deze steden en regel dat iedereen tijdens de jaarwisseling tenminste op de belangrijkste routes met het openbaar vervoer kan rijden.



Natuurlijk betekent dat dat er dan mensen moeten werken die nu nog vrij zijn. Maar ook dat hoort bij een stad. Die staat nooit stil.



