De tijd is voorbij dat Den Haag toekeek hoe de stad gepasseerd werd

Een stad is meer dan een verzameling huizen, scholen en bedrijven. Een stad is een levend organisme met een karakter en een humeur. Met dat humeur zit het wel goed in Den Haag. Ondanks grote armoede in sommige wijken en een kwakkelend economisch klimaat, heeft Den Haag zich goed hervonden. De tijd is voorbij dat Den Haag lijdzaam toekeek hoe Rotterdam er met het North Sea Jazzfestival vandoor ging, de stad gepasseerd werd bij de aanleg van de hoge snelheidslijn en de combinatie voetbal en Den Haag synoniem was voor gedoe. Den Haag is de stad waar je zomaar een WK beachvolleybal op de Hofvijver hebt, Festival Classique klassieke muziek op een serieuze manier leuk maakt en waar de plaatselijke stripheld een reusachtig standbeeld op een prominente plek krijgt.