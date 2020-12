De Titaan in Binckhaven wordt dé plek voor creatieve ondernemers: ‘Ideaal voor innovatieve bedrijvigheid’

Er kunnen dadelijk maar liefst 70 bedrijven in en het biedt plaats aan zo’n 350 werknemers. De Titaan in Den Haag, een nieuw bedrijfsverzamelgebouw in de Binckhaven, moet dé plek worden voor creatieve start-ups in de hofstad. De verbouwing van het complex aan de Saturnusstraat, een oude opslagplaats van de Caballero Fabriek, is gisteren officieel van start gegaan.