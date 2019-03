De toekomst van oude renbaan Duindigt ziet er een stuk zekerder uit

Het betekent dat fokker Gerard Hoetmer op zoek kan naar investeerders voor zijn geesteskindje 'Duindigt Racecourse'. ,,De eerste grote stap is gezet. We zijn op de goede weg en liggen op schema. Daar komt bij dat de omwonenden meedenken en dat er naar ze wordt geluisterd. Ik hecht daar heel veel waarde aan.” De aanpassingen in het projectplan 'Duindigt Racecourse' betreffen onder meer de zogenoemde strandvlakte. Dat is de plek waar nu de draf- en de renbaan liggen. Oorspronkelijk was daar woningbouw ingetekend, onder meer voor 'short stay' en een aantal villa's.

Doel

Hoetmer moet dus terug naar de tekentafel. ,,De intentie is om zowel de draf- als de rensport te behouden. Er is nog het nodige onderzoek te doen.'' Over kosten en termijnen kan hij vooralsnog geen uitspraak doen. ,,Primair doel is Renbaan Duindigt weer op de Europese kaart te zetten. Dat is in ieders belang.‘’



De gemeente Wassenaar juicht het initiatief van Hoetmer weliswaar toe, maar geeft ook duidelijk de grenzen aan waarbinnen de plannenmaker moet opereren. Zo vindt de VVD het belangrijk dat de draf- en rensport ook in de toekomst de corebusiness blijft. Ook zullen de huidige toegangswegen als de Waalsdorperlaan en de Buurtweg straks moeten worden ontlast. De ingang van de renbaan komt dan aan de Landscheidingsweg te liggen.



