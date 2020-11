De tram komt volgend jaar minder vaak langs, HTM gaat snijden in de ritten

Minder reizigers, maar toch is het druk in trams: ‘Ook onze chauffeurs hebben last van corona’

7 november Trams en bussen in Den Haag en omgeving zitten ondanks de coronamaatregelen van het kabinet nog steeds behoorlijk vol. Dat komt niet omdat er meer reizigers zijn, maar omdat er minder voertuigen rijden. Veel HTM-personeel zit namelijk ziek thuis, zit in quarantaine of is in afwachting van de uitslag van een coronatest. Ook het autoverkeer nam de afgelopen weken nauwelijks af.