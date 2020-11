De tram komt volgend jaar minder vaak langs, HTM snijdt vooral in de spitsritten

Haagse dief die twee keer in een week toesloeg in brillen­zaak moet ‘voor twee jaar uit maatschap­pij’

16:05 De 53-jarige Norbert van H. uit Den Haag sloeg afgelopen zomer in vijf dagen tijd twee keer toe bij een brillenwinkel in Zoetermeer. Later werd hij aangehouden voor liefst acht diefstallen. Het OM vindt dat het nu genoeg is geweest. Tegen hem werd donderdag een zogenoemde veelplegersmaatregel geëist. Dat komt neer op twee jaar durende behandelingen in veelal gesloten justitiële inrichtingen.