De trams in Den Haag rijden weer normaal!

Kittenseizoen Van raskatjes tot huiskatjes, het asiel zit propvol deze vakantie: ‘Wie doet deze kittens nou weg?’

Een kitten adopteren in de zomervakantie? De dierenambulance heeft een groot aanbod. Gevonden kittens lappen ze snel weer op voor adoptie. ,,Laatst hadden we een hele leuke langhaar. Dan denk je: waarom is niemand die kwijt?”