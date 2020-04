‘De tuin is een feest vol verrassingen’

Kaapse­plein in Den Haag afgesloten na massaal overtreden van coronamaat­re­ge­len

15:06 Het Kaapseplein in Den Haag is vandaag afgesloten nadat gisteren de coronamaatregelen weer massaal werden overtreden. Het plein in de wijk Transvaal is nu omringd met dranghekken en patrouillerende handhavers zorgen ervoor dat niemand er langsglipt. Alleen kinderen tot twaalf jaar oud mogen er spelen.