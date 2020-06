‘De tuin is een podium waar altijd wel iets te zien is’

Wat zoveel betekent als dat het stel uren kan genieten van het kijken naar de tuin. Maar er bezig zijn vinden ze ook leuk. Het is in elk geval een van de meest in het oog springende tuinen van het complex. Het is er overdadig groen en gevarieerd in kleur. Een ‘landschapstuin’ noemt André het. ,,Er is veel reliëf of hoogteverschil. Daardoor heb je uit elke hoek een ander beeld van de tuin. We krijgen ook vaak de reactie dat mensen bij het zien van de tuin zin krijgen erin te komen zitten. Er valt elke keer wel wat nieuws te ontdekken.”