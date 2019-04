De tuin van Jan is een landingsbaan voor vogels en insecten: ‘Af en toe is het hier net een volière’

Als zelfs de schaars geworden huismus al komt...

,,Inderdaad. Af en toe is onze tuin net een volière. Buiten de huismussen hebben we koolmezen, spreeuwen, eksters en puttertjes. Die laatste zien we relatief weinig, maar als er één komt verkennen, dan volgt de rest al snel.”



Wat is het geheim?

,,Mijn vrouw en ik houden niet van strakke tuinen. We hebben een druif, een vijgenboom, kruiden in kisten en een sering tegen de gevel. En we zijn types die - als we een zwakke bij zien kruipen - een lepeltje suiker pakken om dat beest bij te brengen.”



Waar komt die liefde voor flora en fauna vandaan?

,,Die kreeg ik mee van mijn grootouders. Zij hadden een tuinderij. Toen we van Leiden naar Den Haag verhuisden begon ik bonen te planten in de tuin. Ik was een vreemd jongetje. Ik was al bezig met viooltjes nog voordat ik het woord kon spellen.”



Gelukkig vond u een medestander.

,,Dat is mijn vrouw zeker. Zij kan dag en nacht bezig zijn in de tuin. Dan neemt ze een zielig stekje mee en zeg ik: ga die nou niet reanimeren. En verdomd, er komt wat moois uit. Zet hier een bezemsteel in de grond en er groeit een boom uit.”



Best handig in een Vinexwijk als Leidschenveen.

,,Ja, tien jaar terug was het nog een zandvlakte. De vijg is in het voorjaar gesnoeid omdat die zo asociaal groot was, maar begint nu alweer uit te lopen. Voor het gras hebben we een zeis nodig, nu we vier weken op vakantie zijn geweest. Sproeien doen we regelmatig."