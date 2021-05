De tuin van Marjolein was eerst van haar moeder: ‘Is een metafoor voor het leven’

,,Mijn moeder was dol op de tuin. Ze woonde hier praktisch. Toen ik ‘m overnam, heb ik er lange tijd niks aan veranderd. Ik vond het mooi om te kijken wat mijn moeder allemaal had gezaaid, wat er op zou komen. Nog veel is over van die oorspronkelijke tuin, al heb ik er door de jaren heen wel meer mijn eigen tuin van gemaakt. De tuin van mijn moeder was heel Engels, met veel buxushaagjes. Heel bewerkelijk allemaal. Mijn tuin is iets eenvoudiger en overzichtelijker.”