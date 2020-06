De tuin van Riekie (68) is een goedbewaard geheim

Tiener mishandeld bij pesterijen aan het strand van Noord Aa

14:45 Een 16-jarige jongen uit Leidschendam is zaterdagmiddag door twee andere jongens mishandeld in natuurpark Noord Aa in Zoetermeer. Het slachtoffer werd dusdanig hard geslagen dat hij tijdelijk zijn bewustzijn verloor. De politie is op zoek naar twee daders en roept getuigen op om zich te melden.