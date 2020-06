‘De Valkenbosgaarde is een tuin voor en door de buurt’

Mijn Allessie Eén avond Hollywood werd 12,5 jaar romantiek

13:42 DJ Layon Nais, echte naam Leon den Os, keek voordat hij ging stappen in de Hollywood Music Hall op Hyves wie er allemaal mee zouden gaan. Toen hij de foto van Debby zag, was hij gelijk verkocht. Zij wordt vanavond van mij, dacht hij. Eén avond werd 12,5 jaar. Deze week blikken we met Leon en Debby terug op hun relatie in de rubriek Mijn Allessie.