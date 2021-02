De ‘vergeten’ Holocaust: Hoe zigeunermuziek verstomde in Den Haag

Eeuwig Den Haag Van nasi tot loempia's: Hoe de Chinees al honderd jaar voet aan de grond heeft in Den Haag

14 februari Chinatown is al jaren het centrum van de Chinese gemeenschap in Den Haag en een trekpleister. Maar de drakenpoorten hadden ook in het Zeeheldenkwartier kunnen staan. Daar ging bijna honderd jaar geleden het eerste Aziatische restaurant open. We blikken terug in de rubriek Eeuwig Den Haag.