De verhuur van hulpsinten vormt voor menig organisatie de Bermudadriehoek van hun boekhouding

Duizenden bezoekers gescand op coronapas bij intocht Den Haag: ‘Toch blij dat het zo wel door kan gaan’

Terwijl Nederland op een nieuwe lockdown afstevent en het feest in veel andere steden werd afgeblazen, is de Sint vandaag gewoon aangekomen in Den Haag. Toch kon niet iedereen bij de aankomst in Scheveningen zijn. Daar waren maximaal 5000 bezoekers toegestaan. ‘Een goede keuze maak je nooit’, zei de aanwezige burgemeester.

14 november