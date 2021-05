De versoepelingen voelen niet als een bevrijding, meer als een teen in het water

Vierjarige Rosa heeft eindelijk eerste schooldag nadat moeder Judith is gevacci­neerd

10 mei De vierjarige Rosa heeft vandaag eindelijk haar eerste schooldag gehad, waar ze zolang naar toe had geleefd. De Haagse kleuter kon al die tijd haar nieuwe klasgenootjes niet in het echt ontmoeten omdat haar moeder tot meerdere risicogroepen behoort. Nu Judith Honig (39) een eerste prik heeft gehad, is het veilig om wat meer risico te nemen.