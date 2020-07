De voetganger wint van de fietser in Den Haag

INTERVIEW Oud-partijvoor­zit­ter Groep de Mos spreekt: ‘Geen factuur, geen bonnetje, niks’

Nog geen jaar lang was Flora van den Berg partijvoorzitter van Groep de Mos. Twee oud-wethouders van die partij zijn verwikkeld in een corruptie-affaire. Het geritsel en geregel in de eenmanszaak van Richard de Mos ging Van den Berg te ver. 'Je moet geen cash geld willen'.