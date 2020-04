De volkstuin van Hans krijgt meer aandacht dan de eigen achtertuin

Sinds twee jaar nu heeft Hans een tuin bij tuinvereniging Leeuwenbergh in Den Haag. En inmiddels is hij ook toegetreden tot het bestuur van de vereniging. ,,Onze tuin thuis is leuk, maar niet heel zonnig. Dus we zochten een plek waar we wat meer zonuren hebben. We hebben ook al een volkstuin/moestuin gehad, maar dat beviel niet zo heel goed. Dit is gewoon een soort verlengstuk van onze tuin thuis. Natuurlijk niet helemaal ideaal, een tuin aan huis is praktischer. Maar ik fiets er op weg naar mijn werk langs, dus na werktijd stop ik vaak even bij de tuin. Zeker niet iedere dag, soms fiets ik ook lekker door.”