De Vrije School Den Haag zit in financieel zwaar weer

,,Minder leerlingen vertaalt zich direct in minder klassen, minder lesuren en minder inkomsten’’, schrijft de directie in het schoolbulletin aan ouders en leerlingen. ,,Helaas moeten we daarom ook afscheid nemen van enkele leraren of bezuinigen op de grootte van banen.’’



De school is samen met het bestuur een onderzoek gestart naar de oorzaak van de terugloop in leerlingen.



