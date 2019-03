De VVD is al jarenlang de partij met de meeste schandalen

Feitelijk is het een prestatie vanjewelste van de VVD: het lukt iedere keer weer om de kieslijsten bij verkiezingen te vullen met kandidaten. Officieel is de VVD al jarenlang de partij met de meeste ‘integriteitsschandalen’. Zo bezien is een VVD die pleit voor patsercontroles een slager die z’n eigen vlees keurt. Al eerder kwam uit deze partij, bij monde van fractievoorzitter Klaas Dijkhoff, het uitermate onsmakelijke idee om mensen uit achterstandswijken zwaarder te straffen dan andere inwoners van een stad. Je zou dan ook politici van een partij die buitenproportioneel meer fraudeurs en oplichters kent zwaarder moeten straffen. Maar daar hoor je ze niet over.



Het idee om jongeren in een dure auto vaker te controleren, om te zien of ze deze rechtmatig hebben verkregen, brengt ons terug naar 2012. Toen werd rapper Tyfoon aangehouden omdat-ie in een patserbak reed. Nou ja, hij reed in een Mitsubishi Outlander. Als de politie denkt dat een Mitsubishi Outlander een patserbak is, wordt het tijd voor een forse salarisverhoging voor onze dienders. Tyfoon werd aangehouden door etnisch profileren; ik had persoonlijk liever gezien dat-ie was aangehouden voor zijn zoutloze kutmuziek.



Maar is het wel etnisch profileren? De Haagse VVD-fractievoorzitter Frank de Graaf meent van niet. ‘De Haagse VVD is uiteraard tegen etnisch profileren. Dat heeft hier ook helemaal niets mee te maken. Auto’s worden er niet uitgepikt op basis van de huidskleur van de chauffeur. Dat staat namelijk compleet los van het feit dat je de aanschafwaarde van de auto moet kunnen verantwoorden.’ Interessante theorie. Zo kan iedere inwoner van de Vogelwijk dus ook uit zijn Landrover worden getrokken? Zie ik niet gebeuren. Als ik een jonge gast van Noord-Afrikaanse komaf zie rondrijden in een Maserati denk ik: ‘Goed gedaan, jochie.’ Hóe-ie het doet? Misschien op dezelfde verrotte manier waarmee ING zich verrijkte door witwasserij. Of zoals VVD-coryfee Jos van Raay zich liet omkopen. Wie zonder zonde is, werpe de eerste steen.



