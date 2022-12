De waar is hetzelfde, maar sigarenzaak De Graaff opent in moderne variant: ‘Het is een beleving’

Automobi­list in Delft moet het liefst de garage in, maar parkeerta­rie­ven gaan wel omhoog

Parkeren in de garages van Delft wordt volgend jaar iets duurder. Het gemeentebestuur wil het uurtarief verhogen van 3 naar 3,20 euro per uur. De gemeente kijkt ook of de tarieven voor parkeren op straat omhoog moeten, om te voorkomen dat het verschil te klein wordt. Delft wil juist dat zoveel mogelijk mensen hun auto’s in garages parkeren.

9 december