De warmte ontlopen? Ga naar het Malieveld of de bioscoop

Het wordt hartstikke warm vandaag en morgen. Uiteraard zullen er zonaanbidders zijn die niet kunnen wachten om hun badlaken uit te rollen op het strand of bij het zwembad. Maar voor wie minder goed tegen de hitte kan is er ook genoeg te doen. Een lijstje:

1 Het Malieveld

We horen u denken: 'Het Malieveld, maar daar is het toch hartstikke warm zonder beschutting?' Vanmiddag is dat anders. Om 17.00 uur is er tijdens het Green Garden Festival een watergevecht en iedereen is welkom, uiteraard mét waterpistool. De organisatie zorgt voor een watertap, maar adviseert deelnemers ook gevulde flessen water mee te nemen.

2 Het (Haagse) bos

In menig speeltuin is het bloedheet, maar kinderen kunnen ook ongestoord dollen in het Haagse bos. Tussen de bomen kunnen ze klimmen en klauteren in het Huttenbos en het Robin Hood Speelbos. Wie minder actief wil zijn, kan ook gewoon een picknickkleedje neerleggen in het gras.

3 De bioscoop

Een donkere zaal is misschien niet het eerste waaraan je denkt op een zonovergoten dag, maar in de bioscoop heb je in elk geval geen last van de warmte. Want of het nu winter is of zomer: de temperatuur is er altijd hetzelfde. Met onder meer The Lion King, Toy Story 4 en Spider Man zijn er genoeg (familie)-films te zien deze periode.

4 De Uithof

Schaatsen en skiën alleen iets voor in de winter? Niet in De Uithof in Den Haag. In het sportcentrum worden in de zomer zelfs extra cursussen en workshops gegeven. Bibberen dus, in plaats van zweten.

5 De supermarkt

De thermometer buiten tikt vandaag bijna de 40 graden aan vandaag, maar in de supermarkt is het fris. Dit zou wel eens dé dag kunnen zijn voor de weekboodschappen. En dan natuurlijk wel op je dooie gemak ijsjes uitzoeken en een keer extra langs het koelvak wandelen.