De wedergeboorte van de paal

Vaarwel Britten 'Dit is jammer voor iedereen'

17 juli De ontwikkelingen rond de brexit volgen elkaar in bijzonder rap tempo op. Premier Theresa May kwam afgelopen week met een blauwdruk voor de brexit vanuit Brits oogpunt. Gevolg: ministers stapten op, de Amerikaanse president Donald Trump bekritiseerde May openlijk en er wordt flink getwijfeld aan de haalbaarheid van de plannen.