De wereld in een stapeltje papier: ‘Kinderen lezen nu meer dan ooit tevoren’

Verdachte aangehou­den die 50-jarige man in hoofd zou hebben gestoken tijdens ruzie in Haagse Schilders­wijk

11:46 De politie heeft vanmorgen een 42-jarige verdachte aangehouden voor het steekincident dat gisteren heeft plaatsgevonden in de Haagse Schilderswijk. Hierbij is een 50-jarige Hagenaar in zijn hoofd gestoken tijdens een uit de hand gelopen ruzie.