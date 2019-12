De wereldreis van zeiler Mark Slats: ‘Als er geen televisie bij is geweest, dan is het niet echt gebeurd’

Een van de eersten die hem bij aankomst in de armen sloot was zijn moeder Riet. ,,Ik ben vaak bang geweest'', bekende ze die dag in Scheveningen. ,,Ik volgde elke dag het weerbericht. Als er dan bij Mark een storm opstak, stak ik thuis maar weer een kaarsje aan.‘’



Het was niet heel druk, in de haven. Het waren honderden bewonderaars bij de aankomst, geen duizenden. Best raar als je het afzet tegen de mensenmassa's die andere, minder spectaculaire sporters van formaat trekken. Het zal er mee te maken hebben dat het bootje van Slats onderweg niet met televisiecamera's was behangen. Want dat stonden de reglementen niet toe. En als er geen televisie bij is geweest, dan is het niet echt gebeurd, zo lijkt het. Dan zal het wel niet belangrijk zijn.



Jammer, maar voor Slats telt meer dan de roem. Het gaat hem om de uitdaging. En om het verleggen van grenzen. Dus gaat hij binnenkort weer de haven uit. Dan om, zoals hij het uitdrukt, 'een stukje te roeien'. Van hier naar Amerika.