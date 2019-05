De wijk van je jeugd, vroegâh en nu: petieterige huizen maar toch het paradijs

Video Krikke dacht dat ze Den Haag kende, tot ze over de stadswijn­gaard in Moerwijk hoorde

10:34 De vlaggetjes hangen uit bij de Haagse stadswijngaard, waar veertig wijnmakers de vruchten van hun arbeid presenteren. Wijnmaker Frank Koome staat tussen de druivenbomen terwijl hij vertelt over een vruchtbaar jaar. ,,Je voelt het warm worden, de zon kroop in de druiven." Ook wijnmaker Matthias Bilawa is trots. ,,Ik zei altijd dat ik voor mijn vijftigste mijn eigen wijngaard wilde, het is net op tijd gelukt!"