De wonderbaarlijke wereldreis van Peter Kok: ‘Tot nu toe heb ik een geweldig leven gehad’

Nee, vertelt Peter Kok, hij is na zijn verblijf in verre buitenlanden niet opnieuw neergestreken in zijn geboortestad. ,,Ik vond wat in Poeldijk, anderhalf jaar geleden. Dus wel dicht bij Den Haag, want ik wilde een beetje in de buurt zijn van mijn moeder. Zij had alzheimer. Pas na haar overlijden ging ik verder kijken. Zo kwam ik via vrienden uit Ootmarsum terecht in een dorpje even verderop, in het noorden van Twente. Op mijn leeftijd ben ik toe aan een dorp zonder stoplichten.”