De zomer is bijna voorbij, maar op Scheveningen is het weer gezellig druk

Cheyenne Huige uit Goes loopt deze middag blij en gelukkig met haar zoontje Daley (8) over de boulevard van Scheveningen. De twee hebben een hotel geboekt in Amsterdam, maar wilden eerst naar het strand in Den Haag. ,,Dat ligt op de route’’, vertelt de moeder lachend. Om de drukte te vermijden, is ze al om 8 uur uit Goes vertrokken. Ze kwam aan rond een uur of tien. ,,Toen was het nog rustig op het strand.’’