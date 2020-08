De zondag-hoofdklasse is gewaarschuwd, TAC'90 komt eraan: 'Top 8 gaat ons lukken'

,,Was dit hoofdklassewaardig?", vroeg TAC'90-trainer Mario Koswal zich na de overtuigende 3-1 zege op medehoofdklasser Leonidas hardop af. ,,Ik weet het niet, ik ken het niveau van de hoofdklasse niet. Ja, we hebben in het verleden wel tegen clubs als HBS geoefend en dan legden we het conditioneel vaak in de laatste tien minuten af. Maar toen trainden zij drie keer per week en wij twee keer. Nu wij ook drie keer trainen gaan we het langer volhouden."