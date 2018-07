Jonge darter uit Leidschendam ontpopt zich tot reuzendoder

Campagne in Haagse cafés tegen homogeweld

18:11 Organisator Ben Manuputty van het The Hague Rainbow Festival is een campagne begonnen tegen lhbt-gerelateerd geweld. In samenwerking met Roze in Blauw, een speciaal team van de politie dat zich met dit onderwerp bezighoudt, laat hij posters in de Haagse horeca ophangen waarop slachtoffers worden aangespoord vooral aangifte te doen. Ook heeft Roze in Blauw er een nieuw meldpunt voor opgezet.