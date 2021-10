De zwart-witfoto’s, die lezers soms meesturen, zijn allemaal mooie tijdsbeelden

Achter de boekenkasten op zolder ontdek jij nog steeds stoffige dozen die je niet eerder hebt gezien. Pas geleden vond je een oud kistje, met een passer en een winkelhaak. Dat boeide je niet tot ik zei dat dit symbolen zijn van de Vrijmetselarij, die ik een broederschap noemde. Niet handig want je nieuwsgierigheid was gewekt.



Telkens vroeg je of ik al wist waarvoor die passer is. Had ik zó kunnen opzoeken. Ik heb over vrijmetselarij geschreven, maar vergat steeds dat van die symbolen na te kijken.