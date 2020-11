De Zweedse idylle van schilder Anders Zorn: Een grote tentoonstelling die dit najaar wel kon doorgaan

Onderbuur­man vindt dode man in zijn tuin aan de Jan Wapstraat: 'Ze misten hem boven niet’

14:50 De dode man die zaterdag is gevonden in een achtertuin in de Jan Wapstraat is vrijdagnacht van een bovenverdieping naar beneden gevallen. De onderbuurman vond hem zaterdagmorgen in zijn tuin. ‘Ze misten hem boven niet, dachten dat hij naar huis was'.