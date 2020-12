Deal pand Omar Munie was rechtmatig: ‘Hij veegt waarheid onder het tapijt’

Bijbaan verzwegen, geen verslag, niet getoetst: ogen in de zak bij aankoop Noordeinde door Omar Munie

7 oktober Op cruciale punten hebben hoofdrolspelers steken laten vallen rond de aankoop van het pand naast paleis Noordeinde door Omar Munie. Zelfs door de notaris die de omstreden verkoop van het pand Rijnstroom aan het Haagse Noordeinde door het Rijksvastgoedbedrijf begeleidde: hij verzweeg dat hij bestuurslid is van de lobbyclub van vastgoedbezitters in het Haagse centrum. Ook het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) is lid van deze Eigenarenvereniging Binnenstad.