Dealers uit Pijnacker en Voorburg opgepakt voor wereldwijde drugshandel via darkweb

Een opsporingsinstantie in Frankfurt deed onderzoek naar een 38-jarige man uit Pijnacker die zeer geregeld drugs verzond met de post in Duitsland. In mei 2019 werd Nederland via een Europees opsporingsbevel gevraagd om medewerking aan het onderzoek. Dit onderzoek leidde vervolgens naar een 40-jarige man uit Voorburg. Deze Voorburger is volgens het onderzoek degene die de verkoop op het darkweb organiseerde. De 38-jarige man uit Pijnacker zou de drugszendingen voorbereiden en naar Duitsland en België brengen. De post ging vervolgens naar klanten over de hele wereld.