Debat: lijsttrekkers prikken en duwen, alleen PVV gaat er met gestrekt been in

Veiligheid

In het debat over veiligheid meldt PVV-lijsttrekker Karen Gerbrands dat ze zich onveilig voelt in de Schilderswijk en Transvaal: ,,Ik kan daar niet over straat, en homo's ook niet.'' Het publiek (voornamelijk leden van de deelnemende partijen): 'Booeeh!'

D66-lijsttrekker Robert van Asten: ,,Ik kan er prima over straat!''

Gerbrands: ,,Omdat jij er alle geld (subsidies, red.) naartoe brengt.''



Wonen

Hoeveel sociale huurhuizen moet Den Haag tellen? In welk segment moet er extra gebouwd worden? Het zijn belangrijke vragen voor de nieuwe coalitie. Bij dit thema ging PvdA-lijsttrekker Martijn Balster frontaal in de aanval. Tegen D66'er Robert van Asten: ,,De wachttijd voor een betaalbare woning loopt op naar zeven jaar! Dat is niet uit te leggen.'' Tegen bouwwethouder Joris Wijsmuller (HSP): ,,Gewone Hagenaars zijn de klos met de HSP, u bouwt niet genoeg!''

Wijsmuller pareerde: ,,Corporaties moeten miljoenen inleveren, en dat is door rijksbeleid van uw eigen PvdA.''



Auto/parkeren

Grote kwestie voor de komende jaren: hoeveel ruimte krijgt de auto nog in de snel groeiende stad? En gaat het parkeerbeleid op de schop?

Joris Wijsmuller (HSP) pleitte voor meer investeringen in OV en fiets en fors duurdere parkeertarieven voor de auto. ,,De auto is het vervoermiddel van de vorige eeuw.''

Karsten Klein (CDA): ,,Zeg dat maar tegen mevrouw Jansen in Laak.''

Karen Gerbrands (PVV): ,,Links wil zo graag van de auto's af, maar mensen hebben die gewoon nodig.''

Richard de Mos tegen VVD-lijsttrekker Revis: ,,De VVD zegt 'de auto is geen melkkoe', maar jullie voeren overal betaald parkeren in.''

Revis: ,,De Mos doet altijd alsof iedereen dezelfde mening heeft. Soms zijn er voor én tegenstanders van betaald parkeren, en moet de politiek kiezen.''