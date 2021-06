Debat over onrust op Jonckbloetplein: ‘Waarom is er niet preventief opgetreden?’

inkopper Ook een EK-poule met je collega's? Dankzij dit Westlandse bedrijfje kan alles worden bijgehou­den

14:03 Nu de aftrap van het EK is geweest, zijn alle poules ook ingevuld. Menig sportteam, vriendengroep of groep collega's heeft de voorspellingen voor het toernooiverloop met elkaar gedeeld. Kans is dat ze daarvoor Koning Sport hebben gebruikt, een pouleprogramma van Westlandse makelij. Danny Koning is de oprichter. Wij spraken hem voor de nieuwe rubriek Inkopper.