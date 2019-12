December is dé maand van branden: ‘Meeste gevaar ontstaat doordat mensen verkeerd met batterij omgaan’

Weer veel mis met oorlogsmo­nu­ment Park Sijtwende: namen ontbreken of blijken niet correct

12:04 Er is weer veel mis met het oorlogsmonument in Park Sijtwende in Voorburg. Op het monument met bijna 400 namen, waarbij de jaarlijkse dodenherdenking van Leidschendam-Voorburg wordt gehouden, ontbreken namen van Joodse slachtoffers en verzetsmensen en zijn namen of geboortedata van doden die wel worden vermeld niet correct.