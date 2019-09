Deel ADO-stadion leeg uit protest tegen verbod op komst Ajaxsupporters

Ajacieden worden al jaren geweerd uit het ADO-stadion, terwijl ADO-supporters niet aanwezig zijn bij uitwedstrijden in de Amsterdam Arena. Dit is al zo sinds 2006, toen toenmalig burgemeester Wim Deetman van Den Haag de maatregel instelde nadat hooligans van de Amsterdamse club het supportershome van ADO bestormden. Daarbij raakten meerdere mensen gewond. Ajax probeerde de afgelopen jaren al van het verbod af te komen. Ook supportersverenigingen van ADO gaan komende zondag in protest. De eerste twaalf minuten van de wedstrijd blijven de vakken O en N (dit is een deel van Midden Noord) leeg, schrijft supportersvereniging FCDH. ‘Dit uit protest tegen het bestuur en de gemeente Den Haag. Elk jaar worden verschillende redenen gezocht om uitsupporters te weren tijdens de wedstrijd tegen 020.’

Protest op Malieveld

De vereniging verwijst in het bericht nog op het protest van Ajacieden op het Malieveld tegen het verbod. ‘Gezien de politiemacht die op de been werd gebracht tijdens de demonstratie op het Malieveld, is het ons een raadsel dat het onmogelijk is om 500 uitsupporters te begeleiden. Wij hebben toch één van de best beveiligde stadions van Nederland?’