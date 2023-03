Deel Deimanstraat in Laak afgesloten wegens gaslek

Celstraf geëist na doodrijden voetganger (73) achter rollator op de Melis Stokelaan

Het Openbaar Ministerie (OM) is ervan overtuigd dat de destijds 21-jarige Hagenaar Isaac R. met zijn vader zat te bellen toen hij op 18 november 2021 met zijn Toyota een 73-jarige man schepte op of nabij een zebrapad aan de Melis Stokelaan in zijn woonplaats. Het ongeval vond plaats ter hoogte van de Leggelostraat. Ruim twee weken later overleed slachtoffer in het ziekenhuis. Het OM eist drie maanden celstraf en twee jaar rij-ontzegging tegen R..