Deel Den Haag zat vannacht in het donker

Israëli­sche ambassade door Haagse rabbijnen ingewijd: ‘Mezoeza moet altijd op de rechter­deur­post’

9 september De nieuwe ambassade van Israël aan de Johan de Wittlaan is vanmiddag geopend door commissaris der Koning Jaap Smit. Het diplomatieke onderkomen van ambassadeur Naor Gilon en zijn mensen ligt midden in de Internationale Zone, waar onder andere de ambassades van China en Korea, maar ook Eurojust en de OPCW (Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons), zijn gevestigd.