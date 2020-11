Deel-Je-Zorg-tassen uitgedeeld aan Haagse mantelzorgers

Golfbrekers Koop een afhaaldi­ner voor het goede doel: ‘Eigenlijk hoop ik dat dit binnenkort niet meer nodig is’

15:01 Business Netwerk Haaglanden (BNH) is onder de leden een actie begonnen om horecazaken in Den Haag en omliggende gemeenten in deze moeilijke tijd te steunen. Onze zakenmensen kopen afhaaldiners voor goede doelen en nomineren daarna weer andere leden, vertelt Leonard van Spronsen in de rubriek Golfbrekers.