Deel Keizerstraat afgesloten na brand boven restaurant

Binnen&Buiten Verbouwen? Danny en Wendy hebben liever een nieuw huis

13:34 Danny en Wendy Moor verkopen hun eengezinswoning aan de Brederolaan in 's-Gravenzande. Het was verbouwen of verhuizen, uiteindelijk werd het dat laatste. Wij gingen bij het stel langs voor de rubriek Binnen&Buiten.