Deel Laan van Meerdervoort tijdelijk afgesloten vanwege melding verdacht pakketje

Een deel van de Laan van Meerdervoort in Den Haag is vrijdagochtend tijdelijk afgesloten geweest in verband met een melding van een verdacht pakketje bij een apotheek. Het Team Explosieven Verkenning heeft onderzoek gedaan, maar het bleek loos alarm.