Deel Neherkade dit weekend dicht door werkzaamheden

plaats delict Zielige en vrolijke dieren in de krant: paard, hond, duif en Martin Gaus

Berichten over dierenleed worden nog altijd goed gelezen en dat was 35 jaar geleden, in de zomer van 1988, niet anders. Alleen leek het op 22 augustus erop dat er toevallig wel erg veel beesten de krantenkolommen haalden. De verdeling van vrolijk en triest nieuws was fifty-fifty. Maar ook dat zal op louter toeval hebben berust. Voor de rubriek Plaats Delict beschrijft Hans Hemmes elke week een plek met een bloederig verleden.