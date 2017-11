'Deel partypot Scheveningen moet naar verkeer en duurzaamheid'

,,Het is natuurlijk prachtig om 200 jaar badplaats te vieren'', zei CU/SGP-raadslid Pieter Grinwis vandaag tijdens het begrotingsdebat in de Haagse gemeenteraad. ,,Maar 4,5 miljoen euro belastinggeld in één jaar verbrassen aan vuurwerk, champagne en kekke filmpjes? Dat is echt te gortig.''



In het plan van Grinwis gaat er anderhalf miljoen euro af van het feestbudget. Dat geld kan dan naar andere investeringen in de badplaats, bijvoorbeeld rond verkeer en duurzaamheid. HSP, PvdA en GroenLinks lijken gecharmeerd van het voorstel van Grinwis: ,,Investeer liever in de zorg, de economie'', zei PvdA-fractieleider Martijn Balster. ,,Dit is aan niemand uit te leggen'', zei GL-raadslid Arjen Kapteijns.



Voorstanders benadrukken dat het feestjaar ook geld oplevert voor de Haagse economie: ,,Denk aan het toerisme'', zei CDA'er Daniëlle Koster. ,,Dat zijn ook veel laaggeschoolde banen.''