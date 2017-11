Deel van appartementencomplex ontruimd na brand

De politie, die eerder dan de brandweer ter plaatse was, begon met het ontruimen van omliggende woningen. In totaal zijn volgens de woordvoerder van de brandweer twaalf tot dertien woningen ontruimd. Ze verwacht dat de bewoner van de woning waar de brand ontstond vanavond niet meer terug naar huis kan. ,,Van de omliggende woningen is het nog even de vraag wanneer deze worden vrijgegeven. De brandweer is momenteel nog bezig met ventileren.''